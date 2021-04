“Nessuna depressione è uguale a un’altra”. La sentenza medica è di Giovanni Cassano, uno dei più noti e accreditati psichiatri italiani.

Se qualche dubbio si potesse avere su tale asserzione, esso è stato sventato ieri, quando, dopo aver scritto un articolo sul legame tra Covid e depressione, si è acceso su Facebook un dibattito a mio avviso bellissimo, perché ognuno ha parlato di sé e nessuno in modo uguale all’altro, perché, appunto, ogni depressione è diversa dall’altra.

Presa dall’entusiasmo di uno scambio così acceso, ho deciso di tornare sull’argomento, con frasi celebri e commenti di persone con cui sono in contatto via mail, sempre sul tema della depressione.

La depressione è vivere, in un corpo che combatte per sopravvivere, con una mente che cerca di morire.

(Anonimo)

La tristezza è più o meno come la sinusite: con un po’ di pazienza passa. La depressione è come il cancro.

(Barbara Kingsolver)

A volte, al solo il pensiero di affrontare la giornata, sento come vetro rotto nella mia anima.

(Anonimo)

Dovunque mi fossi trovata, sul ponte di una nave o in un caffè di Parigi o a Bangkok, sarei stata sotto la stessa campana di vetro, a respirare la mia aria mefitica.

(Sylvia Plath)

La gente pensa che la depressione sia tristezza, pianto o il vestirsi in nero, ma la gente non sa che la depressione è la costante sensazione di essere intorpidito. Ti svegli la mattina solo per tornare a letto.

(Anonimo)

Depressione è non avere voglia di niente, non desiderare niente, essere incapace di provare piacere e soddisfazione. Una sofferenza morale senza fine.

(Giovanni B. Cassano)

Depresso: un uomo in buona salute che ha una malattia mortale.

(Fabrizio Caramagna)

Ecco quanto può essere diversa la depressione da persona a persona, anche se un sottile filo conduttore le collega tutte. Personalmente trovo che siano condivisibili alcune, meno altre, ma andiamo a vedere cosa ci dicono i miei amici via mail.

“Non desidero niente, non sento niente, non sono niente. Ho un solo pensiero, costante, la morte”. Lei è Francesca, soffre di depressione da vent’anni, ha avuto quattro ricoveri, ma, a parte rarissimi episodi di “normalità” non è mai uscita dalla malattia.

“Il Covid? Ma magari mi venisse, purché fosse in forma grave, mortale possibilmente”. Lui è Lorenzo, soffre di depressione sin dall’infanzia. Ora, adulto di 36 anni, vive fisso in una struttura psichiatrica privata. “La mia unica salvezza? Avere una famiglia benestante alle spalle”.

E chiudiamo con una testimonianza scottante, che forse è in grado di far comprendere cosa sia la depressione anche alle persone ignorantemente scettiche. Drinka ha 45 anni, è ricoverata per la terza volta, ha avuto il cancro e poi la depressione. “Un confronto? – dice – Non ho dubbi, molto meglio il cancro”