Depressione. Chi non ci passa, non può capire. Mai detto è stato più pertinente come nel caso di quella che molti chiamano la malattia dell’anima.

Le sofferenze sono atroci, basti pensare che chi ne ha sofferto ed ha avuto anche il cancro sostiene che sia mille volte meglio quest’ultimo.

I rimedi, grazie al cielo, ci sono. Ma quello più efficace è non arrendersi, non smettere mai di lottare.

Oggi condivido con voi una chiacchierata fatta con Maurizio Costanzo su Radio 105, un paio d’anni fa.