Depressione. Non è un segreto per nessuno che soffra di depressione da oltre vent’anni, tanto meno che da più di vent’anni combatta una lotta quotidiana per la sopravvivenza.

Ne ho parlato più volte su questo sito ed anzi ho tentato una sorta di battaglia per far superare a chi soffre come me quel pregiudizio e quella vergogna di cui questo male si nutre. A volte ce l’ho fatta, sono riuscita a fare aprire qualcuno che, come me, è divorato da questa malattia. Perché sono convinta che insieme possiamo farcela più facilmente.

Il mostro: così la chiamo. Si tratta del male del secolo, basti pensare all’aumento esponenziale di suicidi negli ultimi anni.

Continuo a pensare che, in alcune forme, se ne possa uscire completamente; in altre, come la mia, si può imparare a conviverci, a sopportare. Basta non perdere la speranza. Oggi voglio condividere con voi un’intervista, al contrario, nel senso che sono io l’intervistata. E’ andata in onda questa mattina su “Caffè amaro e pasticcini”, un podcast che punta l’attenzione sulle problematiche femminili (https://www.spreaker.com/episode/44239251). Questa è la mia. Buon ascolto, per chi ne ha voglia.