Matteo Renzi perde il pel ma non il vizio. Il sodalizio con il Medio Oriente è ormai assodato. Stavolta il leader di Iv vola in Bahrain per assistere al primo Gran Premio di Formula 1 della stagione. Viene inquadrato in diretta tv nel paddock e il presidente della Federazione internazionale dell’automobile Jean Todt pubblica su Twitter una foto con “sua Altezza Reale il Principe Salman ben Hamad Al Khalifa, Principe Ereditario e Primo Ministro del Bahrain e Matteo Renzi”.

Ѐ immediata e feroce la reazione dei social. D’altra parte, sarebbe stato strano il contrario. L’Italia è bloccata, chiusa, fa sacrifici su sacrifici e il piccolo fiorentino che fa? Si dà alla pazza gioia, proprio come uno pseudo governante dovrebbe fare, dare il buon esempio. Un atteggiamento inaudito, degno del peggior politico di sempre, cosa da cui Renzi non si allontana poi molto.

Sui social la polemica si infiamma sempre di più e non si manca di ricordare l’intervista andata in onda con Mohammad Bin Salman, gli elogi al principe saudita e le polemiche sul compenso percepito da Renzi per aver partecipato alla Davos del deserto, parlando di un nuovo Rinascimento in Arabia.

Certo, dall’ufficio stampa del piccolo fiorentino fanno sapere che non un solo centesimo dei cittadini viene speso per i suoi viaggi. A parte che Renzi e il suo ufficio stampa hanno il naso lungo quanto tutta l’Italia, in ogni caso, se anche fosse vero, questo non assolverebbe Renzi da un gesto irriguardoso nei confronti del suo paese. Perché, come dicevamo, Renzi perde il pel…