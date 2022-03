Fedez. Il rapper più famoso d’Italia e più presente sui social, grazie anche al matrimonio con la numero 1 delle influencer, Chiara Ferragni, annuncia in rete, con un pianto sommesso, quanto genuino, di avere una grave malattia

Fedez. Può interessare o meno. Può addolorare e forse anche lasciare indifferenti. Ma la notizia che Fedez abbia una rarissima forma di cancro al pancreas non può certo far ridere. E dico non può, usando volutamente questo verbo, perché ritengo che chi ci ha ridicolizzato su lo abbia fatto esclusivamente per questione d’invidia. Ma che tristezza! Ma che società è quella in cui i valori umani sembrano sbiadire di fronte alla sete di visibilità e denaro? Purtroppo è quella in cui viviamo, la stessa che sta forgiando adolescenti vuoti e che, se gli chiedi cosa vogliano fare da grandi, rispondono, le ragazze “l’influencer”, i loro coetanei maschi “il calciatore” o, tutt’al più, “il musicista”. Il tutto, ovviamente, senza studiare, allenarsi e senza niente di meglio che postare continuamente foto che attirino l’attenzione, a qualunque costo, sotto gli occhi di genitori che guardano altrove, magari per mancanza di tempo.

Tornando a Fedez, che, possa piacere o meno, è un signor musicista, autodidatta perché viene dal basso e che si è fatto strada senza calcetti sul di dietro e si è anche costruito da solo, semplicemente leggendo, una cultura degna di tutto rispetto, dopo il primo annuncio, sono piovuti i primi, sconcertanti, commenti. “Ma questo piange sempre?”, posta qualcuno, con annesse faccine che ridono; “Anch’io sono malato, ma non vado a piangere in giro”, scrive qualcun altro. E poi ancora peggio: “Io ho una brutta malattia, ma se avessi i soldi che ha lui…” e ancora “Mania di protagonismo, bestia anche chi lo segue”. Ma certo Fedez non ha bisogno di acquisire notorietà, perché ce ne ha già, anche troppa e forse proprio per rispetto nei confronti delle “bestie” che lo seguono, ha sentito il bisogno di rendere partecipi i suoi fans di un momento particolarmente delicato della propria vita.

Sia giusto o meno, non sta a me dirlo. Sia, Fedez personaggio da ammirare o criticare, men che meno. Ma, prima che molto noto ed anche straseguito sui social, Fedez è un essere umano e chi lo attacca in questa maniera invereconda lo fa, mi ripeto, per un’insana invidia e perché figlio di una generazione degenerata, quella che vive costantemente nella fame di notorietà e denaro, quella degli adolescenti che saranno gli adulti di domani, inevitabilmente, tristemente, in modo sconfortante, persone infelici e soprattutto, insoddisfatte a vita.

E chiudo con una frase di Cartesio: “Alla resa dei conti, non c’è vizio che nuoccia tanto alla felicità dell’uomo come l’invidia”.