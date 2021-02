Governo. Ieri sera, facendo svogliatamente zapping in tv, mi sono trovata davanti una scena dell’orrore: a sinistra Barbara D’Urso, l’intervistatrice, a destra Maria Elena Boschi, l’intervistata. Si fa per dire, perché sembrava una gag comica più che un’intervista. Ho fatto un balzo sul divano.

Nessuno me ne voglia perché parlo di scena dell’orrore. Sono entrambe un gran bel vedere, soprattutto la Boschi, che è sempre più bella, ma sempre più addormentata e addomesticata con gocce renziane servite in un cucchiaino che ha davvero del comico. Ad ogni domanda, inutile dirlo discutibile, per usare un eufemismo, la bella addormentata tra i Boschi sciorinava un compitino imparato a memoria, usando il plurale maiestatis (vista l’importanza delle persone cui si riferiva era fondamentale!) parlando a nome di Italia Viva, dall’alto del suo 2%.

Imbarazzante, poi, quando la D’Urso, dopo aver studiato come minimo una settimana, le ha fatto una domanda sui vaccini, la bella addormentata, evidentemente digiuna sul tema, ha svicolato con la sapienza di un diplomatico. Peccato che di diplomatico la Boschi abbia solo questo. E quindi, gran finale, una domanda degna di “Domenica in”: quella sul suo nuovo fidanzato. E lì la bella addormentata tra i Boschi si è mostrata preparatissima, tessendo le lodi del suo bello, dolce, presente, rassicurante. Della serie: menomale che Giulio c’è. Solo per lei, ovviamente. Perché il suo picccolo partitino, che non fa alro che tessere le lodi di Draghi, inizia, e non è il solito, a mettere in scena le comiche, quelle degne di una politica fittizia, arraffona e che con la legalità poco ha da spartire. Si inizia a vedere con la volontà di cancellare la prescrizione. E sono tutti compatti: dai due Matteo a Forza Italia ai Democratici. Chissà come mai. Tutta gente pulita, tutte persone per bene…

“Nessun popolo crede nel suo governo. Tutt’al più, la gente è rassegnata.” (Octavio Paz)