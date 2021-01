Mentre il Covid cammina veloce e indisturbato, mentre oggi l’Italia conta 73.029 morti in più, nel momento in cui la salvezza del vaccino si avvicina, non senza ostacoli di vario tipo, nel mondo della politica continua sfacciato il teatro .del grottesco, ovvero il gioco delle parti, in cui ognuno bada al proprio orticello schermandosi dietro interessi comuni, che con i cittadini hanno ben poco a vedere.

La parola d’ordine è potere, per tutti, nessuno escluso, dal Pd ai 5 Stelle, per non parlare di Italia Viva di Renzi.

Alcun reale interesse per il Recovery plan, nessun riguardo per il Mes. I soldi provenienti dall’Ue finiscano pure dove vogliono, l’importante è mantenere le poltrone.

Oggi nuovo giro di incontri dentro la maggioranza per parlare della spartizione dei fondi Ue. Il presidente del Consiglio spinge per arrivare a una sintesi entro la fine dell’anno. Non è improbabile che ci sarà un incontro finale con tutti i partiti. E lì sì che ci sarà da ridere, perché non ce n’è uno, dicasi uno, d’accordo con un altro.

Zingaretti risponde a Renzi (senza citarlo): “Il Pd è contrario ad avventure politiche confuse. Ora chiediamo si rilanci l’azione di governo”

Bellanova su La7 accusa Conte di arroganza e supponenza: “Per quanto ancora potete chiamarmi ministra? Dipende dal premier”

E poi c’è il piccolo fiorentino che non perde occasione per sparare a zero su chiunque, in questo peiodo sul presidente del Consiglio. “Il piano di Conte è senz’anima”, Renzi presenta il “suo” Recovery. E minaccia ancora: “Accordo su questo o via i miei ministri”.

Il piano di Conte è senz’anima, i suoi, invece, un’anima ce l’hanno e come, quella di riprendersi il potere perduto per totale incapacità. E poi, minacce su minacce… forse non sarebbe proprio un male se si levasse di torno, lui e i suoi ministri… D’altra parte, dice Mahatma Gandhi “L’uomo si distrugge con la politica senza principi, col piacere senza la coscienza, con la ricchezza senza lavoro, con la conoscenza senza carattere, con gli affari senza morale, con la scienza senza umanità, con la fede senza sacrifici”.