Crisi di governo. Altro che mercato delle vacche. Quello che si sta consumando in queste ore di crisi schizofrenica che più schizofrenica non si può, è più, col massimo rispetto per i suini, un mercato dei maiali. Un senatore a te, un deputato a me.

Eloquente il delirante discorso di Renzi, ieri, dopo il colloquio con Mattarella, nel quale nessuno ha capito granché, giornalisti in primis. Dopo essere andato in giro per una settimana a sbandierare che non avrebbe messo veti né contenuti, ieri, sul palco del potere, con tutte le luci puntate addosso e i microfoni attorno, dunque al massimo della goduria per uno che, come lui, si nutre di fama e visibilità, ha candidamente detto di essersi opposto a Conte e di potere accettare un mandato a Fico.

Bosogna vedere cosa sarà dei 48 di Italia Viva, che il piccolo fiorentino ha finora trattato come maialini, fregandoli alla grande con qualche ghianda che sosteneva che li avrebbe riportati al governo. Probabilmente si assumeranno la responsabilità di star dietro a un pallista che, oltre ad aver provocato una crisi di governo in piena pandemia, pensa solo a soldi, poltrone, potere… ah, dimenticavo, a conferenze che gli fruttano fior di quattrini, Arabia Saudita in primis. Chi viene dietro di lui, può anche morire…

D’altra parte “Il grande segreto del potere è non voler mai fare di più di quanto tu possa realizzare”, dice Herrik Johan Ibsen