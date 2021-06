Transomofobia. «Fermate la legge, viola il Concordato». La richiesta formale arriva al governo italiano attraverso il Segretario per i rapporti con gli Stati, monsignor Paul Richard Gallagher. L’atto consegnato il 17 giugno. Non era mai successo in precedenza

Transomofobia. Quanto chiesto dal Vaticano riguardo la legge Zan è quanto meno aberrante, per usare un eufemismo e considerando che la chiesa cattolica predica amore ed uguaglianza tra tutti gli esseri umani. Addirittura Papa Francesco era intervenuto in passato a favore degli amori omosessuali. “Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo”. Ecco le testuali parole di un Pontefice che si è sempre mostrato all’avanguardia ed è sempre intervenuto a favore dell’amore a 360 gradi. Perché è questo che predicava Gesù Cristo.

A muoversi, adesso, è stato monsignor Paul Richard Gallagher, inglese, segretario per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. In pratica, il ministro degli Esteri di papa Francesco. Lo scorso 17 giugno l’alto prelato si è presentato all’ambasciata italiana presso la Santa Sede e ha consegnato nelle mani del primo consigliere una cosiddetta «nota verbale», che, nel lessico diplomatico, è una comunicazione formale preparata in terza persona e non firmata. E speriamo che non lo sia mai. Perché anche noi, al di là di ogni fede, siamo per l’amore, sempre e comunque e pensiamo sia difficile che Papa Francesco lasci passare una “nota” del genere.

Trovo francamente inconcepibile che il Vaticano intervenga a piede dritto contro un disegno di legge che tutela l’amore tra persone dello stesso sesso, anzitutto perché, per quanto diverso da quello canonico, sempre di amore si tratta, quel sentimento che muove l’universo e non andrebbe mai contrastato. Inoltre la divisione tra potere religioso e potere politico non era mai stata violata in passato. E così dovrebbe essere. Sempre.