Non è la prima volta che “Striscia la notizia” infierisce in modo brutale contro chi non lo merita. Ma questa volta, consegnando il tapiro d’oro ad Ambra Angiolini, donna ferita, tradita, lasciata da un compagno con cui stava da 4 anni, la trasmissione ha davvero toccato il fondo. L’unica colpa dell’Ambra nazionale è che la sua fama è talmente ampia, da farla finire sbattuta sui giornali di gossip anche se fa uno starnuto. Giornali… se così possono definirsi quegli insiemi di carta straccia, in questo caso “Chi Magazine”, che vivono sulla vita privata dei cosiddetti “vip”, sbandierando ai quattro venti anche ciò che questi ultimi vorrebbero tenere nella propria sfera privata.

Ma “Striscia” è andato oltre, ha battuto anche quei giornalacci, scivolando dalla satira al cattivissimo gusto, per avere infierito contro una donna ferita e probabilmente trasbordante dolore. Non le bastava il tradimento, non era sufficiente l’essere stata lasciata, ci mancava solo quel ridicolo “tapiro d’oro”, che Striscia avrebbe fatto meglio, se proprio doveva, a darlo ad Allegri, traditore e colpevole di aver lasciato la donna.

Noi, inutile dirlo, stiamo con Ambra. E non solo perché dai tempi di “Non è la Rai”, quando parlava seguendo le istruzioni di Boncompagni, si è fatta strada egregiamente nel mondo dello star sistem, diventando poi una bravissima attrice, ma perché, nel caso specifico, è una donna che soffre, un uccellino cui è stata spezzata un’ala.

Vergogna a “Striscia la notizia” e ben vengano tutte le critiche piovute da ogni parte nei confronti della trasmissione. Forse la prossima volta, gli autori di questo che dovrebbe essere un intrattenimento di satira, ci penseranno bene prima di assegnare questo discutibile e a volte ridicolo, più che satirico, “tapiro d’oro”. In questo caso, neanche ridicolo, letteralmente vergognoso…

E comunque, per tutta risposta, Ambra tira fuori quella forza che non le è mai mancata, almeno mediaticamente. Intervistata da Radio Capital, risponde sull’accaduto: “Riparto dal giorno zero”.