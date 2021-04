Pasqua: resurrezione, rinascita. Credo che durante il difficilissimo anno che stiamo vivendo, in questo giorno, ognuno di noi vorrebbe trovare nell’uovo di Pasqua il risveglio dal letargo cui questa pandemia ci ha obbligati, interrompendo le nostre vite.

Mi piace, a questo proposito, ricordare la poesia “Dall’uovo di Pasqua”, di Gianni Rodari, noto per esser stato un famoso pedagogista e maestro elementare ma, soprattutto, autore di molti testi, filastrocche e poesie per bambini. Ecco perché ho scelto un suo testo, perché in un momento così complicato, abbiamo bisogno di quell’eco di serenità che qualcosa scritta per i bambini forse può aiutarci a trovare.

“A festoni la grigia parietaria

come una bimba gracile s’affaccia

ai muri della casa centenaria.

Il ciel di pioggia è tutto una minaccia

sul bosco triste, ché lo intrica il rovo

spietatamente, con tenaci braccia.

Quand’ecco dai pollai sereno e nuovo

il richiamo di Pasqua empie la terra

con l’antica pia favola dell’ovo”.

Trovo che questa poesia sia perfetta per questo giorno e per questo periodo di pandemia. Inizia con un’atmosfera cupa, lugubre quasi, che noi possiamo interpretare come il virus che sta devastando il mondo. Negli ultimi versi della poesia, dal pollaio, il canto di una gallina che ha fatto l’uovo spezza l’inquietudine di quel momento: come un raggio di sole, quel suono, diventa emblema della resurrezione. Che noi interpreteremo come speranza, speranza di ripresa di una vita normale. Ognuno di noi pregherà il suo Dio e la speranza, prima o poi, regalerà i suoi frutti. Buona Pasqua a tutti…