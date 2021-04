In questo mondo di eventi mostruosi, di odio perenne, in questo mondo in cui inizio a comprendere chi ha fatto la scelta di non leggere i giornali per non rimanere disgustato da ciò che essi riportano, capita anche, raramente, di apprendere notizie luminose come il sole di primavera, belle come la luna d’estate. Ѐ il caso della colletta per ricostruire un futuro a Malika.

La cifra ha già raggiunto oltre 20000 € ma è destinata a crescere esponenzialmente data la gravità e l’enorme esposizione mediatica della vicenda.

“Dicono che faccio schifo – aveva raccontato la ragazza nel denunciare i genitori. – Non accettano il fatto che io ami un’altra donna. Hanno cambiato la serratura”. “Per me mia figlia è morta, meglio drogata che lesbica”, il commento della madre, se madre si può definire un essere del genere.

L’apertura dell’inchiesta arriva dopo la denuncia della 22enne per violenza privata e inosservanza degli obblighi di assistenza familiare.

Sdegno a 360 gradi e grande solidarietà da ogni parte d’Italia; hanno sposato la causa anche molti personaggi noti nel tentativo, con parole di grande umanità, di confortare Malika.

Fedez, per altro sempre più impegnato nel sociale, insieme con la moglie, Chiara Ferragni, ha postato alcune storie che riprendono il video in cui Malika fa sentire le registrazioni vocali della madre, nei quali la donna la minaccia di strapparle il cuore, le dice che fa schifo e di non farsi più vedere. Il rapper e marito di Chiara Ferragni ha commentato la vicenda definendola vergognosa. E noi ci uniamo a lui, aggiungendo che è scandalosa, disumana, che definire i genitori di Malika esseri umani è un eufemismo, come lo è chiamarli animali. Loro sono sicuramente più civili e pieni d’amore.

La vicenda, fortunatamente, sta vedendo il lieto fine, ma potrà, mai, Malika, dimenticare un atto di spregio del genere da parte dei genitori? Potrà mai digerire il fatto che le sia stato negato l’amore dalle stesse persone che l’hanno generata? E tutto questo, perché la ragazza voleva amare. Perché l’amore fa girare il mondo e in questo caso qualcuno ha tentato di bloccarlo.