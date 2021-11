Influencer. Elisa Maino, 18 anni, influencer da tre milioni di follower: Le mie priorità? La scuola, la famiglia e la vita reale

Influencer. A volte viene piantata in asso dal cellulare, che si scarica, ma non ne fa una malattia. Elisa Maino mette quello che è diventato un vero e proprio lavoro, visti i milioni di follower e le sponsorizzazioni per vari brand, anche importanti, al secondo posto rispetto alla sua vita reale.

“Sono anzitutto una studentessa, il mio dovere è quello di studiare. Poi, nel pomeriggio, mi dedico ad Instagram, sempre con la massima serietà”. Ѐ una ragazza che ci piace, che ci auguriamo possa rappresentare un esempio per le migliaia di adolescenti che inseguono il sogno che lei ha realizzato.

“Ci sono volte in cui sparisco, non posto per due giorni, ad esempio, ma è capitato anche che non lo facessi per una settimana. Voglio godermi la vita reale, la famiglia, mia madre soprattutto” con cui dice di avere un rapporto simbiotico, è la sua migliore amica, ma le dà anche i consigli che la ragazza segue pedissequamente.

“Avevo perso 20 chili – confessa – mi ha salvato la famiglia”. Sappiamo tutti che il web impone modelli sempre più perfetti di donne, magre, magrissime, come le modelle che quasi volano sulle passerelle per la leggerezza delle “non forme” raggiunte attraverso una fame perenne e costante: questo aveva fatto precipitare Elisa in uno stato di anoressia che non voleva riconoscere. Ѐ stata più che altro sua madre a farglielo notare e “Oggi preferisco essere felice con cinque chili in più”, dice.

Una ragazza che, prima che ai social, pensa alla propria vita concreta, ha la testa sulle spalle e molti sogni per il futuro.

Ѐ un’influencer che ci piace, che fa con serietà quello che non è più un gioco, vista la quantità di follower e i brend importanti di cui è sponsor, ma ci piace il suo pensare allo studio, il suo legame con la famiglia, con gli amici, ci piacciono i suoi piedi ben saldi sulla terra ferma, “preferisco sempre la vita reale” sottolinea. Un bel modello da seguire, per ragazzine e donne che non si staccano mai dal cellulare alla ricerca di qualche numero in più. Elisa vive i social con leggerezza, lo dice e lo ripete. Così, come dovremmo fare tutte.

