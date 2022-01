L’agenzia di stampa numero 1 in Italia posta su Instagram la “notizia” che la statua di Elettra Lamborghini sarà esposta al museo delle cere di Amsterdam. Il social esplode con commenti negativi

Elettra Lamborghini. “Van Gogh si starà rigirando nella tomba”: qualcuno (per l’esattezza @boxcclittle) risponde così alla non notizia postata dall’Ansa su Instagram. Sono perfettamente d’accordo con lui e con tutti i milioni di commenti di disapprovazione ed anzi indignazione con cui gli utenti del social più seguito del momento hanno reagito al post della prima agenzia d’informazione del Paese.

Questa è, in realtà, prima di tutto, non informazione; qualunque sia la ragione per cui il global brand team del museo delle cere di Amsterdam ha scelto la Lamborghini per dedicarle una statua, ritengo che un’agenzia di stampa seria come l’Ansa avrebbe dovuto astenersi dal darne notizia.

Il personaggio in questione, oltre a non essere degno, a mio avviso, di tutta la popolarità che ha, rappresenta un pessimo esempio per le tante adolescenti che hanno accesso al social attualmente più popolare.

La reazione dei tanti follower dell’Ansa, non per niente, è stata esplosiva, esplosivamente negativa, direi.

“Ma che notizia è?” chiede markudirettore, e noi con lui. “No vabbé voglio cambiare pianeta!”, tuona annaludofede e come darle torto? Mentre qualcun altro è più categoricamente diretto contro l’Ansa: “Per favore fate giornalismo serio non come gli altri grazie”, commenta edo_distefano. E ancora ci sono risposte direttamene rivolte alla scelta del museo Madame Tussauds, come quella di dangre85: “Avrebbero potuto scegliere altri personaggi, anche qualche altra donna di importanza più ampia a livello scientifico”.

Da parte degli utenti Instagram è, insomma, una consolante e intelligente insurrezione generale, a volte in chiave ironica, altre in chiave significativamente seria. Tutti, comunque, chi più chi meno, esprimono opinioni rispettabilissime contro una notizia che di rispettabile ha ben poco.

Quale messaggio diamo agli adulti di domani? Che basti mettere due note in croce e devastarsi il fisico con chirurgia plastica e tatuaggi per conquistarsi un posto di rilievo nel mondo? Anche no, grazie Agenzia Ansa. Preferiremmo che i nostri adolescenti avessero ben altri obiettivi e gradiremmo che anche voi, primi nell’informazione del Paese, pensaste a questo, prima che ad aumentare il vostro seguito sui social.

“Che tristezza”, dice michele.mauro.31. E noi con lui. Ma non possiamo non aggiungere: Che scandalo!

E concludo con una frase di Papa Francesco, poche parole, di eloquenza stupefacente: “Stranamente, non abbiamo mai avuto più informazioni di adesso, ma continuiamo a non sapere che cosa succede”.