Corona virus. Green pass, green pass bis, green pass obbligatorio nei luoghi pubblici al chiuso, dal 15 ottobre in tutti gli uffici e i luoghi di lavoro. L’estensione generalizzata ha lo scopo d’incentivare la vaccinazione. Ma allora, mi chiedo e vi chiedo, non sarebbe stato più sensato, da subito, rendere obbligatoria la vaccinazione stessa?

Nessuno di noi, neanche gli scienziati che se ne occupano a tempo pieno, credo che su questo siamo tutti d’accordo, sa a quali conseguenze questo medicinale sperimentale, perché tale è, porterà fra cinque, dieci, vent’anni. Ciò che è sicuro, però, è che il vaccino è l’unica arma attualmente nelle nostre mani, per contenere un virus che rischia, con l’arrivo del freddo soprattutto, di costringerci nuovamente in casa e distanziarci ancora più potentemente di quanto non sia stato necessario sinora.

Sicuramente una ragione per cui il governo non ha preso una misura del genere, sin da quando il vaccino è stato diffuso, ci sarà, ma, francamente, non comprendiamo quale sia. Forse, per non dire sicuramente, se questa misura fosse stata adottata da subito, oggi non conteremmo, riguardo al Covid, cifre, sì nettamente ridimensionate, ma sempre da bollettino di guerra. Ieri si parlava di 22 decessi e 45 ricoveri.

Forse, se il vaccino fosse stato reso obbligatorio da subito, non avremmo più paura uno dell’altro, saremmo anche tornati a darci una, ormai remota, stretta di mano e, magari fosse, avremmo ripreso a scambiarci un abbraccio.